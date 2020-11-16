Fransa'da sarı yelekler'in tepki gösterdiği emeklilik reformu kabul edildi

FRANSA'da emeklilik reformu dün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Sarı yelekliler'in sokağa dökülme nedeni de bu reformdu. Ülkede emeklilik yaşının 67 yaşına çıkmasının ardından protestoların yeniden başlayacağı ifade edildi.

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Fransa'da kritik emeklilik reformu yasası gün gece yarısı Fransa Senatosu'nda kabul edildi. Sarı Yelekliler'in Fransa sokaklarını savaş alanına çevirmesine neden olan yasanın senatonun geçmesinin ardından ülkede emeklilik yaşı 67'ye çıktı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, emeklilik reformuna karşı ısrarlı tavrı yine Fransa sokaklarında yeni eylemlerin habercisi olarak görülüyor.

Sarı yelekliler kim?

Fransa'nın başkenti Paris'te boy gösteren protestocular, isimlerini giydikleri fosforlu sarı yeleklerden alıyor. Geleneksel olarak Fransa'da gösteriler siyasi partilerin veya sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülse de "Sarı yelekliler"in halihazırda hiçbir parti ya da sendikaya bağlı hareket etmemesi dikkati çekiyor. Bu durum, sosyal medya üzerinden organize olan 'sarı yelekliler'e her siyasi görüşten ve yaştan insanın katılmasına imkan sağlıyor.

Ülke genelinde yapılan anketler, toplumun yüzde 70'inin "sarı yelekliler"e destek verdiğine işaret ediyor. Yoğun olarak orta gelirli kişilerden oluşan 'sarı yelekliler'in hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor.