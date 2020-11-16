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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'dan istifa açıklaması

ERMENİSTAN Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

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Azerbaycan karşısında sahada ve masada kaybeden Ermenistan'da Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası istenmişti.

Rus basınında yer alan haberlere göre bugün açıklama yapan Paşinyan, istifa etmeyeceğini açıkladı. Ermenistan Başbakanı, "Gündemim sadece Ermenistan'ın istikrar ve güvenliğini sağlamaktır. Gündemimde başka konu yok" dedi.

"Kimse bana daha iyi şartlar sunmadı''

Rusya ve Azerbaycan ile imzalanan anlaşmanın detaylarını ABD ile görüşmediğini söyleyen Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki çatışmayı sona erdirmek için kendisine daha iyi koşullar sunulmadığını dile getirdi.

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