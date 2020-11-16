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İBB'den Netflix'e: Otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabında Netflix Türkiye'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

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İBB, Netflix'te yayına girdiği andan itibaren çok sayıda kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada gündem olan 'Bir Başkadır' adlı dizideki bir sahneye gönderme yaptı. "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" bilgisini veren belediyenin söz konusu paylaşım şöyle devam etti:

"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."

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