İBB'den Netflix'e: Otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, resmi Twitter hesabında Netflix Türkiye'yi etiketleyerek bir paylaşımda bulundu.

Abone ol

İBB, Netflix'te yayına girdiği andan itibaren çok sayıda kişi tarafından izlenen ve sosyal medyada gündem olan 'Bir Başkadır' adlı dizideki bir sahneye gönderme yaptı. "Merak edenlere; otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor" bilgisini veren belediyenin söz konusu paylaşım şöyle devam etti:

"Sevgili Netflix Türkiye, Beykoz / Mecidiyeköy ve diğer tüm hatlarımızla ilgili bilgi almak, konumunuza yakın durak ve hatları öğrenmek isterseniz; MOBİETT size yardımcı olacaktır."