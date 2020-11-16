Aydın'da cinayet! Baldızına laf atan kişiler boğazını keserek öldürdü

AYDIN'da baldızına laf atan şahıslarla tartışan evli ve 2 çocuk babası cinayete kurban gitti. Saldırıda boğazın kesilen 35 yaşındaki enişte hastanede kurtarılamazken kaçan 2 saldırgan kaçtıkları Pilav Dağı'nda yakalandı.

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Fırat K., çalıştığı restorandan izin alarak iş yerinden ayrıldı. Bir süre sonra baldızı Vade B. ile Ege Mahallesi Saklıkent Sitesi önünde buluşan Fırat K., bu sırada yanlarına gelen Adem A. ve Batuhan D. ile Vade B.'ye laf attıkları iddiasıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Batuhan D., üzerinde taşıdığı bıçağı Fırat K.'nin boğazına sapladı. Daha sonra da Vade B.'yi bacağından bıçakladı.

Fırat K., kaldırıldığı Kuşadası Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Fırat K.'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Pilav Dağı'na operasyon

Bıçaklı saldırganlar, olay yerinden yaya olarak Pilav Dağı'na kaçtı. Bölgeyi abluka altına alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra 2 şüpheliyi Pilav Dağı'nda kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

2 kişiye tutuklama: Cinayeti işledikleri öne sürülen 2 şüpheli sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan cinayet şüphelileri Adem A. ve Batuhan D., 6 saat süren mahkemenin ardından tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.



Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen Batuhan D.’nin mahkemeye verdiği ifadede, “Hasbelkader bıçağı savurdum; öldürmek için vurmadım.” dediği öğrenildi.