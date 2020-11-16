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Fransa'dan Türkiye'ye mali yaptırım tehdidi

Fransa'da hükümet, Türkiye'yi "Avrupa'nın kapısında saldırgan İslamcılıkla" suçlayarak Avrupa Birliği'nin Ankara'ya sektörel anlamda mali yaptırımlar uygulayabileceğini açıkladı.

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Les Echos Gazetesi ve Europe 1 radyosunun ortak yayınına katılan Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, "Bazı mali sektörlerde yaptırımların mümkün" olduğunu söyledi.

Tüm seçeneklerin masada olduğunu belirten bakan, şahıslara da yaptırımlar uygulanabileceğini belirtti. Son dönemde dile getirilen Türkiye'nin Ortak Pazar'dan çıkarılması seçeneğinin ise "etkili olmayacağını" düşündüğünü ifade etti.

"Türkiye'nin karşısında Fransa yalnız değil"

Avrupa Birliği ekim sonunda Ankara'nın "provokasyonlarını tamamıyla kabul edilemez" olarak değerlendirmiş fakat olası yaptırımların da çıkabileceği tüm kararların aralıktaki Avrupa Birliği zirvesinde alınabileceğini işaret etmişti.

"Son Avrupa Birliği zirvesinde Türkiye'ye son bir şans verildiğini" belirten Bakan Beaune, şu anda ise Ankara'nın yeniden "sistematik şiddet ve provokasyondan" yana tercihini yaptığını, bu sebeple de "kesinlikle daha ileri gideceklerini" açıkladı.

Akıllara ziyan Karabağ suçlaması

"10 ya da 15 yıl boyunca Türkiye'nin adım adım modernleşen doğu usulü sempatik bir batılı demokrasi olduğunu düşündük" diyen Beaune, "Ama bu doğru çıkmadı. Kültürel, jeopolitik ve diğer alanlarda agresif bir İslamcılık söz konusu. Saf olunmaması gerek. Bunu Yukarı Karabağ meselesinde de net bir şekilde gördük" ifadelerini kullandı.

Beaune, "Hayır, Fransa Türkiye'nin karşısında yalnız değil. Erdoğan ve rejimi hakkında şu anda hiçbir Avrupa ülkesinin şüphesi kalmadı" dedi.

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