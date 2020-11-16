Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu

TÜRKİYE'nin UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacağı Macaristan karşılaşmasını Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

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Türkiye'nin zorlu Rusya sınavını 3-1'lik skorla geçmesinin ardından UEFA Uluslar Ligi B Grubu'nda millilerimiz zirve takibini sürdürdü. A Milli Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 18 Kasım 2020 Çarşamba günü Macaristan ile Budapeşte’de oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

Puşkaş Arena’da oynanacak ve saat 22.45'te başlayacak karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Tomas Somolani ve Branislav Hancko yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Filip Glova olacak.

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi'nde çarşamba günü Macaristan ile oynayacağı maçı Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek.

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