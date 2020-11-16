Afyonkarahisar'da dehşet! Sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu

Ardından bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler detaylı bir inceleme yaptı. Yerde birden fazla mermi kovanı bulunması ise akıllara cinayet mi yoksa intihar mı sorusunu getirdi. Gencin ölümüne neden olan tabancanın ise şahsın yanı başında bulunduğu öne sürüldü.