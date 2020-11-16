Afyonkarahisar'da dehşet! Sokak ortasında başından vurulmuş halde bulundu
AFYONKARAHİSAR'da bir kişi sokak ortasında mahalleli tarafından kanlar içinde bulundu. Ekipler kimlik tespiti yaparken akıllara gelen 'cinayet mi intihar mı?' sorusu soruşturma sonrası netleşecek.
Olay, Şuhut ilçesine bağlı Efeler köyü Fatih mahallesi Avdan caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah hayvanlarını yaymak için dışarı çıkan vatandaşlar yol ortasında bir şahsın hareketsiz yattığını tespit etti.
Ardından şahsın yanına giden vatandaşlar şahsın kanlar içinde olduğunu görünce jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kimlik tespiti yapıldı: Bölgeye gelen ekipler yaptıkları incelemelerde yerde yatan şahsın 23 yaşındaki Süleyman Akpınar isimli genç olduğunu ve kafasından tabanca ile vurularak öldüğünü belirledi.
Ardından bölgeye güvenlik şeridi çeken ekipler detaylı bir inceleme yaptı. Yerde birden fazla mermi kovanı bulunması ise akıllara cinayet mi yoksa intihar mı sorusunu getirdi. Gencin ölümüne neden olan tabancanın ise şahsın yanı başında bulunduğu öne sürüldü.