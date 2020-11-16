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Altın fiyatlarında son durum! Gram altın 469 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 469 liradan işlem görüyor. Gram altın geçtiğimiz hafta 474 lirayı test etmişti. İşte altın fiyatlarında son durum...

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Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde altında 466,1 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla 469 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 763 lira, Cumhuriyet altını da 3.110 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 1.889 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, küresel ekonomilerde teşviklerin devam edeceği beklentisine karşın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışıyla altının ons fiyatında yön arayışının sürdüğünü söyledi. 

Bugün Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının ve ABD'de New York Fed sanayi endeksi verileri takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların direnç, 1.860 doların destek olarak öne çıktığını belirtti.

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