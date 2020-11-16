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İstanbul'da arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklandı! Acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

ARNAVUTKÖY'de çocukluk arkadaşı ile bilinmeyen bir sebeple tartışan 23 yaşındaki İsa Şahinduran, tartışmanın büyümesi üzerine 22 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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Olay, dün gece sabaha karşı Arnavutköy Avşar Sokakta meydana geldi. İsa Şahinduran isimli genç, çocukluk arkadaşı Ö.Y. ile birlikte 06 FJZ 06 plakalı otomobilin içerisinde otururken henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra yerini kavgaya bıraktı. Kavganın büyümesi üzerine Şahinduran, arkadaşı Ö.Y. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Arkadaşını bıçakla ağır yaralayan Ö.Y olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 22 bıçak darbesi alan Şahinduran, otomobil içinden güçlükle çıktı. Bir süre sokakta yürüyen Şahinduran daha sonra mahalle sakinlerinden yardım istedi. Talihsiz gencin 'imdat' çığlıklarını duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.


Hayatını kaybetti
Bir süre sokakta yürüyen Şahinduran, aşırı kan kaybı nedeniyle yere yığıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri talihsiz gencin kan kaybından hayatını kaybettiğini tespit etti. Arkadaşı tarafından 22 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybeden Şahinduran'ın cesedi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. 

Geniş çaplı araştırma başlatıldı
Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, cinayeti işlediği öne sürülen Ö.Y'yi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.Y, daha sonra Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi. Polis olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.

 

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