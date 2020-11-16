MHP'li eski belediye başkanı, nesli tükenmekte olan kızıl geyiği vurup fotoğrafını paylaştı

Eski Güzelbağ Belediye Başkanı MHP'li Mehmet Kula'nın, nesli tükenmekte olan bir kızıl geyiği avlayıp ardından sosyal medyada fotoğraf paylaşması tepki çekti.

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Eski Başkan Mehmet Kula, Facebook hesabı üzerinden av fotoğraflarını “2020-2021 av turizmi kapsamında adıma verilen kızıl geyik kotasını Kütahya Türkmenbaba Yaban Hayatı geliştirme sahasında icra ettik. Avlanma süresi içerisinde yanımda olan milli parklar görevlisi Kamil Bayır beye teşekkür ediyorum. Devlete bir kuruş borcu olmayan bütün avcı dostlarıma rastgele diyorum” mesajıyla paylaştı.

Büyük yankı uyandıran Eski Başkan Kula'nın bu paylaşımı sosyal medyada tepki çekerken hayvanseverler 'bu vahşet durdurulsun' çağrısı yaptı.