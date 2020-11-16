Kırklareli'de valilik açıkladı! Vakalar artında 14 gün karantinaya alındı
KIRKLARELİ'nde biri kent merkezinde, diğeri Babaeski ilçesinde olmak üzere 2 apartman ile Lüleburgaz ilçesine bağlı 1 köy, koronavirüs vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alındı.Abone ol
Kırklareli Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında vaka görülen 1 köy ile 2 apartmanın karantina altına alındığını açıkladı. Açıklamada, il merkezindeki Bademlik Mahallesi Fahri Kasapoğlu 1'inci Ara Sokak üzerindeki Ünver Apartmanı, Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesindeki Şeker Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'ta bulunan Özer Apartmanı ve Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy'ün bugün itibari ile 14 günlük karantinaya alındığı belirtildi.
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