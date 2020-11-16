İki üniversitede sağlıkçıları zora sokacak talimat! Testin pozitif olsa bile...

Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde, koronavirüse yakalandıktan sonra 10 gün izole edilen ancak hastalık belirtileri süren sağlık çalışanlarının işlerine dönmeleri istendi. Ankara Üniversitesi ise, koronavirüse yakalanan sağlık çalışanlarının tedavilerinin ardından test sonuçları pozitif çıksa bile göreve başlayacaklarını ilgili birimlere gönderdiği yazıyla bildirdi.

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Ankara Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli koronavirüs yakalanan sağlık çalışanlarının tedavilerinin ardından test sonuçları pozitif çıksa bile göreve başlayacaklarını ilgili birimlere gönderdiği yazıyla bildirdi.

Yine Dicle Üniversitesi Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ da ilgili birimlere gönderdiği yazıda sağlık emekçilerinde koku ve tad alma duyularında kayıp olsa bile maskeyle çalışacaklarını açıklayarak, “Maskesiz çalışmanın ve sosyal mesafeye dikkat edilmemesinin cezai yaptırımı vardır” dedi.

'Çalışmaya engel değildir'

Yazıda, “Kişilerde tat, koku, duyu kaybı ve öksürük semptomlarının olması, çalışmaya ve izolasyonun sonlandırılmasına engel değildir. Maske ile çalışmaya devam edeceklerdir” ifadeleri yer aldı.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ imzalı yazıda, “Çalışanın kendi servisinde çalışan mesai arkadaşı veya tedavi ettiği hastaların pozitif çıkmış olması veya pozitif hasta ile temaslı olması test yapılmasını gerektirmez. Semptom olmadıkça maske ile çalışmaya devam etmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.