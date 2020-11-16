Muhittin Böcek ve Ali Orkun Ercengiz son sağlık durumu açıklandı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne dün getirilen ve koronavirüs tedavisine alınan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AÜ Hastanesi doktorları, 2 belediye başkanının tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.



AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



Ercengiz'in sağlık durumu iyi

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta koronavirüse yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, dün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Covid-19 tedavisi gören Başkan Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları ise başkanlar Böcek ve Ercengiz'in tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.