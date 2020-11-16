BIST 1.308
DOLAR 7,65
EURO 9,08
ALTIN 469,65
HABER /  CHP
ADV Eminevim'den ev hediye

Muhittin Böcek ve Ali Orkun Ercengiz son sağlık durumu açıklandı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in tedavi gördüğü Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ne dün getirilen ve koronavirüs tedavisine alınan Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. AÜ Hastanesi doktorları, 2 belediye başkanının tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.

Abone ol

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalanmasının ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle bir süre özel hastanede tedavi edildi. Başkan Böcek, rahatsızlıklarının artması nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanlarının yoğun mücadelesi sonunda Başkan Böcek, 64 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından geçen hafta normal odaya alındı. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Ercengiz'in sağlık durumu iyi
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise geçen hafta koronavirüse yakalandığını ve evde tedavi gördüğünü duyurdu. Başkan Ercengiz, dün Burdur Devlet Hastanesi'nde sağlık durumunun kontrol edilmesinin ardından oksijen satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) düşmesi, bazı kan değerlerindeki dengesizlik nedeniyle tedbir amaçlı ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Covid-19 tedavisi gören Başkan Ercengiz'in genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. AÜ Hastanesi doktorları ve sağlık çalışanları ise başkanlar Böcek ve Ercengiz'in tedavisine yoğun ilgi gösteriyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kocaeli'de her gün mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı! Bakın sebebi neymiş Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler pozitif çıkan koronavirüs testi için para alamaz
Ekrem İmamoğlu'na 'bölücülük' soruşturması! Meral Akşener açıkladı gerekçe Kanal İstanbul
İkinci el araç satışına kur freni! Şişirilmiş fiyatlar normal seviyelere gelecek
Araç sahipleri dikkat sakın bunu kullanmayın! 15 bin liralık masraf açabilir
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
Ümit Özdağ iddiası kulislerde konuşuluyor Abdulkadir Selvi yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişi hakkında iddianame
Adana'da 71 yaşındaki kadının boğazını kestiler! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Ahmet Kaya hayatı kaç yaşında öldü eşi Gülten Kaya kimdir?
Konut satışları Ekim’de yüzde 16,3 azaldı
Ahmet Davutoğlu'ndan Albayrak'ın “Allah sonumuzu hayreylesin' sözüne tepki
Hande Ünsal kimdir kaç yaşında anne ve babası kimdir?
Yorumlar