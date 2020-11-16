BIST 1.308
DOLAR 7,65
EURO 9,08
ALTIN 469,65
HABER /  POLİTİKA
ADV Eminevim'den ev hediye

Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 4 kişi hakkında iddianame

Anadolu Ajansı

Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Abone ol

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu 4 kişi hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla iddianame hazırladı.

Helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Ali Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, 5. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Yazıcıoğlu ailesinin avukatı Selami Ekici, AA muhabirine, olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini belirterek, adaletin hızlı davranması gerektiğini kaydetti.

Neler olmuştu?

BBP'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

SON DAKİKA HABERLERİ
Tüketiciler Birliği: Özel hastaneler pozitif çıkan koronavirüs testi için para alamaz
Ekrem İmamoğlu'na 'bölücülük' soruşturması! Meral Akşener açıkladı gerekçe Kanal İstanbul
İkinci el araç satışına kur freni! Şişirilmiş fiyatlar normal seviyelere gelecek
Araç sahipleri dikkat sakın bunu kullanmayın! 15 bin liralık masraf açabilir
Berat Albayrak'ın babası Sadık Albayrak'tan 'Aile içinde görüş ayrılığı' iddiasına yanıt
Ümit Özdağ iddiası kulislerde konuşuluyor Abdulkadir Selvi yazdı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da 71 yaşındaki kadının boğazını kestiler! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı
Ahmet Kaya hayatı kaç yaşında öldü eşi Gülten Kaya kimdir?
Konut satışları Ekim’de yüzde 16,3 azaldı
Ahmet Davutoğlu'ndan Albayrak'ın “Allah sonumuzu hayreylesin' sözüne tepki
Mersin'de PKK'nın sözde Münbiç müsteşarı yakalandı
Esra Tokelli evli mi eşi kim Esra Tokelli ailesi ve oğlu kimdir?
Yorumlar