Kocaeli'de her gün mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı!

KOCAELİ İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi’ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu. Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor.