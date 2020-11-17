Kocaeli'de her gün mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı!
İzmit ilçesindeki caddede sürekli mazgala bakan köpek merak konusu oldu. İtfaiye ekipleri mazgalı inceledi.
KOCAELİ İzmit’in en işlek caddelerinden olan Fethiye Caddesi’ne her gün gelerek mazgallara bakan köpek, hem vatandaşların hem de esnafın ilgi odağı oldu. Her gün akşam saatlerine yakın caddeye gelen köpek tüm mazgalları gözleyerek, dakikalarca kıpırdamadan mazgalların içine bakıyor.
Şaşkınlık içinde köpeği izleyen esnaf ve vatandaşlar ise köpekle birlikte mazgala bakmayı da ihmal etmiyor. Köpeğin bu hali sosyal medyada da gündem oldu. Bunun üzerine itfaiye ekipleri söz konusu mazgalları söküp kamerayla taradı. Ancak mazgallarda şüpheli bir duruma rastlanmadı.
İtfaiyenin bu araştırması da merakları yatıştırmadı. Köpeğin neyi izlediği merak konusu olmaya devam etti. Bölge esnafı ise köpeğin sırrını çözdükleri iddiasındalar.
Esnaflar, köpeğin daha önce içerisinden çıkan bir fareyi kovalayarak yakalaması nedeniyle sürekli mazgalların başında fare bulma ümidiyle beklediğini iddia ettiler.