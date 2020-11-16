Ali Babacan #KorkmaTürkiye dedi Fatih Portakal'ın cevabı olay oldu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın Twitter hesabından "#KorkmaTürkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı. Fatih Portakal "Korkma Türkiye diyenlerin geçmişte cesur olmaları gerekirdi" karşılığını verdi.

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FOX Ana Haber'den sürpriz bir kararla emekliye ayrılan Fatih Portakal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın sosyal medya hesabından #KorkmaTürkiye etiketiyle yaptığı paylaşıma tepki gösterdi. Portakal, Babacan'ın geçmişte cesur olmadığını söyledi.

Ali Babacan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "#KorkmaTürkiye Konuş Türkiye. Kendini ifade et, anlat, eleştir." mesajı paylaşıldı. Fatih Portakal da yine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Babacan'ı şu cümlelerle eleştirdi:

"#KorkmaTürkiye diyenlerin geçmişte cesur olup, haksızlıklar karşısında seslerini yükseltmeleri gerekirdi. Bunu yeni anlamaları geçmişlerini unutturmaz ama gelecek için umut olabilir, eğer samimiyseler tabi... "