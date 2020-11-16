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Rus barış güçlerini taşıyan 20 uçak daha Ermenistan'da!

RUSYA Savunma Bakanlığı, yeni Rus barış gücüyle birlikte malzeme ve silahın, 18 İl-76 uçağı ve 2 An-124 Ruslan askeri nakliye uçağıyla Ermenistan'ın başkenti Erivan’a gönderildiğini açıkladı.

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Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri arasında Dağlık Karabağ’da ateşkese yönelik imzalanan anlaşmada öngörüldüğü gibi, Rus barış güçlerinin bölgeye sevk edilmesi çalışmaları sürüyor.

2O uçak daha...

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Dağlık Karabağ kriz bölgesindeki barış gücü operasyonunda yer alacak Rus barış güçleri ve askeri teçhizatı, 18 İl-76 uçağı ve 2 An-124 Ruslan askeri nakliye uçağı ile Erivan’a götürüldü. Rus askerler uçaklardaki malzeme, silah ve askeri teçhizatları indirdi.

Son 24 saatte Rusya, Ermenistan’a zırhlı personel taşıyıcıları, arazi kamyonları dahil olmak üzere 58 askeri araç sevk etti.

Ne olmuştu?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibarıyla Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

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