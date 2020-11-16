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ABD'de 50 yıl önce cezaevinden kaçan mahkumu yakalandı

ABD’nin iç istihbarat birimi Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 50 yıl önce cezaevinden kaçan Leonard Rayne Moses’ı yeni parmak izi teknolojisi sayesinde bularak, gözaltına aldı.

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ABD’de 1968 yılında suikaste uğrayan papaz Martin Luther King’in ardından çıkan olaylar sırasında Mary Amplo’yu kasten öldürmekten çarptırıldığı ömür boyu hapis cezası verilen Leonard Rayne Moses firar ettiği cezaevinden 1971 yılında kaçtı.

Pensilvanya eyaletinde bulunan Pittsburgh sorumlu ajanı Michael Christman yaptığı basın toplantısında, yetkililerin FBI’ın Yeni Nesil Tanımlama sistemi sayesinde Perşembe günü Michigan eyaletinde Moses’ı yakalayabildiklerini bildirdi.

Parmak izi eşleşti 

Yeni nesil sistemin, Moses’ın 1968’deki parmak izlerini, bu yıl eyaletteki bir gözaltı sırasında alınan parmak izleriyle eşleştirdiği ifade edildi. Christman, Moses’in 12 Kasım’da Michigan eyaletinde bulunan Grand Blanc şehrindeki evinde FBI tarafından gözaltına alındığını belirtti.

Christman yaptığı açıklamada, “FBI’ın, suç işleyenlerin adalete teslim edilmesini sağlamak için kullanmaya devam etmesi gereken işte teknolojideki bu yeni gelişmelerdir.” ifadelerini kullandı.

Büyükannesinin cenazesinde kaçmıştı

Mart 1971’de Moses’ın davası, ömür boyu hapis cezasına itiraz etmek için Pensilvanya Yüksek Mahkemesi’ne götürüldü. Moses’ın avukatları, Moses’ın Miranda uyarılarından gönüllü olarak feragat etmesi için çok genç olduğunu savundu.

Mahkeme oturumu sonunda, iki yargıç davanın yeni bir duruşma için iade edilmesi gerektiği sonucuna varan karşı görüşlerini sundu. Mahkeme ‘zaferine’ rağmen Moses’ın, 1 Haziran 1971’de büyükannesinin Pittsburgh’daki cenazesine katıldığı sırada gözaltından kaçtığı ifade edildi.

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