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Kapalı Maraş nedir Kapalı Maraş olayı kısaca hikayesi

46 yıldır yerleşme ve iskana kapalı olan Kapalı Maraş bir zamanlar dünya starları ve zenginlerinin uğrak noktalarından biriydi. Kıbrıs savaşından önce tatil merkezi olarak turist akınına uğrayan, kapalı Maraş'ın kademeli olarak açılmasında ilk adımlar geçtiğimiz haftalarda atıldı.

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Kapalı Maraş nedir, nerede ve neden kapatıldı araştırmaları günün konusu oldu. Geçmişte Akdeniz’in Las Vegas’ı olarak da nitenlendirilen Maraş, Kıbrıs'ta yaşanan savaş nedeniyle Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı. 1974 yılında kapatılan Kapalı Maraş uzun yılların ardından geçtiğimiz haftalarda ziyarete açıldı.

Kapalı Maraş nerede: Maraş, Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, Kıbrıs’ın en ünlü bölgesiydi. Yapılan anlaşmalar sonrası büyük bir kısmı yerleşim ve iskana kapatılmıştır.

Maraş neden kapatıldı: Maraş, KKTC’nin Gazimağusa şehrinde bulunan mahalle, ülkenin en ünlü bölgesiydi. Maraş, Akdeniz'in Las Vegas'ı olarak biliniyordu. ‘Hayalet Şehir’ olarak da bilinen Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskâna kapatılmıştı.

Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta (o gün son bulan) İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Maraş, 1974 yılında 13 Ağustos’ta İkinci Kıbrıs Harekâtı sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirildi.

Kapalı Maraş bölgesine kimler girebilir: 1974 öncesi Akdeniz’in en ünlü tatil merkezlerinden biri olan Maraş, şu sıralar Birleşmiş Milletler tarafından denetlenen ve Kıbrıs adasını ikiye ayıran “Yeşil Hat” tampon bölgesindedir. İçerisinde BM’ye ait bir adet bina bulunmaktadır. Yaklaşık 400 metre ilerisinde ise altı apartman Türk Silahlı Kuvvetleri’ne orduevi yapılması için tahsis edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile orduevi yanında bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler dışında içeriye giriş kesinlikle yasaktır. Hayalet şehri görmek isteyen yabancı turistler Maraş İkon Kilisesi’nden öteye gidememektedirler. Ancak 2016 yılından itibaren turistlerin kiliseye de girmeleri yasaklanmıştır. Askeri kartı olanlar, yurtlarda kalanlar ve kayıtlı taksiler haricinde hiçbir şekilde sivil araç ve yaya Kapalı Maraş Bölgesi’ne alınmamaktadır.

1970’li yılların başında Akdeniz Bölgesi’nin en gözde tatil noktalarından biri olan Maraş, Avrupa’nın milyoner iş adamlarına, Marliyn Monroe, Sophia Loren gibi dünyaca ünlü isimlere ev sahipliği yaparken bir anda karanlığa bürünüp “Hayalet Şehir” olmaya terk edildi.

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