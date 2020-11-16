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Iğdır Üniversitesinde görevli öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti

IĞDIR Üniversitesi’nde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kuyaksil, yakalandığı korona virüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgilere göre, Iğdır Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görevli Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kuyaksil, yakalandığı korona virüsten dolayı bir süredir Iğdır Devlet Hastanesinde tedavi görüyordu. Kuyaksil tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Ali Kuyaksil'in eşinin de korona virüs tedavisi gördüğü öğrenildi.

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