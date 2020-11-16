Ruhsar Pekcan'dan önemli ihracat açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz

İhracatla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "İhracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz." vurgusu yaptı.

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"Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti" programına video konferansla katılan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Covid-19 pandemisi küresel ekonomiyi etkilemeye devam ediyor." dedi.

"Üretimimize, ihracat potansiyelimize, rekabet gücümüze, iş insanımızın dinamizmine ve zorluklar karşısındaki mücadelesine güveniyoruz." açıklaması yapan Bakan Pekcan, "Farklı pazarlara açılma ve mevcut pazarlardaki ihracat portföyümüzü derinleştirme mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.