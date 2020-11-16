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Kahramanmaraş'ta kıskanç koca dehşet saçtı! 6 çocuk annesi eşini vurdu

İhlas Haber Ajansı

KAHRAMANMARAŞ’ta bir kişi, kıskançlık yüzünden tartıştığı karısını silahla vurarak yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre olay, Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Taner Ş. (32) kıskançlık yüzünden eşi Serpil Ş. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Taner Ş. 6 çocuk annesi eşini silahla vurarak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine komşuları olayı polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaçan Taner Ş. polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Taner Ş.’nin olayda kullandığı silahı ise attığı iddia edilirken, polis silahın bulunması için çalışma başlattı.

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