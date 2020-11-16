BIST 1.302
DOLAR 7,73
EURO 9,16
ALTIN 471,18
HABER /  GÜNCEL
ADV Eminevim'den ev hediye

Aralarında eski hakimler de var! 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

 EDİRNE'de aralarında doktor ve eski hakimlerin de bulunduğu 7 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Abone ol

FETÖ şüphelileri yine Yunanistan'a kaçarken yakalandı.  Güvenlik güçleri, İpsala ilçesi Paşaköy yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde FETÖ şüphelileri meslekten ihraç edilmiş hakimler A.A.K, V.Ş.G, doktor H.A. ve S.A ile öğretmenler M.K, M.G. ve A.T'yi Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheliler, ifade işlemleri için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Sadece ateş ve öksürük değil! Koronavirüsün en önemli belirtisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu'ndan Covid-19’a karşı gargara önerisi
Mehmetçik Azerbaycan yolunda! Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi Meclis'e sunuldu
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet dozunu artırdı! Samimiysen istifa et
İki üniversitede sağlıkçıları zora sokacak talimat! Testin pozitif olsa bile...
Ahmet Davutoğlu'ndan Albayrak'ın 'Allah sonumuzu hayreylesin' sözüne tepki
ÖNCEKİ HABERLER
İBB'den Netflix'e: Otobüs filomuzda 24 numaralı bir hat bulunmuyor
Emre Belözoğlu: Mert Hakan'ı takımın merkezinde görüyorum
Iğdır Üniversitesinde görevli öğretim üyesi koronavirüsten hayatını kaybetti
Ruhsar Pekcan'dan önemli ihracat açıklaması: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Emlak Katılım ''Güvenilir Hesap'' uygulamasını hizmete sundu
Niran Ünsal evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
Yorumlar