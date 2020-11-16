Merkez Bankası faiz artıracak mı karar ne olur? Dolar 19 Kasım'ı bekliyor

TÜRKİYE Merkez Bankası 19 Kasım 2020 perşembe günü saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasa beklentisi Merkez'in faiz artışına gideceği yönünde.

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Ekonomi Dünyasının gündeminde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Kasım 2020 Para Politikası Kurulu toplantısı var. Merkez Bankası yeni başkanı Naci Ağbal'ın ilk faiz kararı piyasaları fazlasıyla etkileyecek. TCMB politika faizinin şu an 10.25 seviyesinde olduğu biliniyor. Merkez Bankası yeni faiz kararı 19 Kasım 2020 saat 14.00'te, Para Politikası Kurulu toplantısının hemen arkasından açıklanacak.

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, ekonomi yönetimindeki değişikliğin ardından faiz arttırılacağını düşünüyor. Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda yüzde 10.25 seviyesinde olan politika faizinin 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği tahmin ediliyor.

Dolar düşecek

Raporda, faiz artışı kararının yanı sıra dolar/TL'nin bu seviyelerden de gerilemesinin olası olduğu belirtiliyor. Türk Lirası, dolar karşısında geçen hafta Cuma gününden bu yana yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.7'nin altına kadar geriledi.

Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak... (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç" dedi.