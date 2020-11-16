Alman Deutsche Bank dolar TL iddiası! Perşembe günü dolar çakılacak
TÜRKİYE Merkez Bankası 19 Kasım 2020 perşembe günü saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak. Piyasaların gözü bu kararda. Alman Deutsche Bank beklenen oranda bir faiz artırımı gelmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında ralli yapabileceğini yazdı.Abone ol
Merkez Bankası Başkanı’nın değişmesi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ardından gelen istifası daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın reform ile ‘’ekonomide yeni bir seferberlik başlatıyoruz’’ sonra dolar kurunda hızlı bir düşüş yaşanıyor.
8.56’ları gören Dolar, haftanın ilk gününde 7.66'lardan işlem görüyor. Dolar karşısında Türk Lirası’nın değer kazanmaya devam edip etmeyeceği merak konusu. 19 Kasım’da yapılacak Merkez Bankası toplantısından faiz arttırma kararı bekleniyor.
Deutsche Bank dolar-TL raporu
Alman Deustsche Bank dolar/TL paritesinde yaşanan bu gelişmeler ile ilgili dikkat çeken bir rapor hazırladı. Deutsche Bank tarafından yayınlanan raporda üzerinde en çok durulan nokta 19 Kasım tarihinde ilan edilecek PPK kararları. Raporda Merkez Bankası Kasım PPK toplantısından en az 475 baz puan faiz artırımı beklenildiği ifade edildi.
Türk Lirası’nın ralli yapabileceği alan oluşacak
Söz konusu TL raporunda 350 baz puan oranının altında gerçekleşecek faiz artırımlarının piyasların beklentisini karşılamayacağının altı çizildi. Deustche Bank eğer beklenen oranda bir faiz artırımı gelmesi halinde Türk Lirası’nın ralli yapabileceği bir alanın oluşacağı dolar kurunun daha da düşeceği vurgulandı.
Goldman Sachs faiz raporu
Merkez Bankası'nın 19 Kasım perşembe günü saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararı öncesi ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs da tahminini yayınladı. Goldman Sachs tarafından yayımlanan raporda yüzde 10.25 seviyesinde olan politika faizinin 475 baz puan artışla yüzde 15'e yükseltileceği tahmin ediliyor.
Dolar düşecek
Raporda, faiz artışı kararının yanı sıra dolar/TL'nin bu seviyelerden de gerilemesinin olası olduğu belirtiliyor. Türk Lirası, dolar karşısında geçen hafta Cuma gününden bu yana yüzde 8'in üzerinde değer kazandı. Dolar/TL geçen hafta gördüğü 8.58 zirvesinden 7.7'nin altına kadar geriledi. Goldman Sachs analisti Murat Unur, yayımladığı raporda "Para politikasının yönünün değiştiği açık, ancak... (TCMB'nin) daha ne kadar sıkılaşma yapabileceği ve bunu ne süre devam ettirebileceğini tahmin etmek güç" dedi.