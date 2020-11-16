Kanalizasyon çalışması sırasında bulundu! Yunanistan'da 2 bin 500 yılık Hermest büstü

Antik Yunan tanrısı Hermes'e ait büst, Yunanistan'da kanalizasyon çalışmaları sırasında fark edildi. Tesadüfen bulunan büstün diğerlerince ayırıcı bir özelliği de var.

Abone ol

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kanalizasyon çalışması sırasında Antik Yunan tanrılarından Hermes'e ait bir büst bulundu. Yunanistan Kültür Bakanlığı, antik Atina'da birçok sokağın işareti olarak kullanılan birçok büstlerden biri olduğu belirtilen bir Hermes büstünün bulunduğunu açıkladı.

Cuma günü bulunan ve yaklaşık olarak M.Ö 300 yılına ait olduğu sanılan büstün iyi durumda olduğu ifade edildi. Büstle ilgili en çok dikkat çeken noktaysa Hermes’in genç biri olarak tasvir edildiği diğer büstlerin aksine bu büstte olgun bir yaşta tasvir edilmesi oldu.

Büstün Yunan heykeltıraş Alcamenes'in yaptığı ve M.Ö 5. yüzyılın ikinci yarısında yaygınlaşıp gelişen heykellere benzediği belirtildi. Bakanlığın değerlendirmesine göre büst bir sokak işareti görevi gördükten bir süre sonra bir boşaltma sistemi kanalının duvarına yerleştirildi.

Mitolojide Hermes kimdir?

Zeus ile Maia’nın oğlu olan Hermes tanrıların en kurnazı ve hızlısı olarak biliniyor. Bu tanrının Roma mitolojisindeki karşılığı Merkür. 7 telli liri ve kavalı icat eden Hermes, Zeus’un habercisi olarak görev yapar.