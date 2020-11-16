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ABD'de uçaktakiler büyük şok yaşadı! İniş yaparken ayı çarptı

Anadolu Ajansı

ABD'nin Alaska eyaletinde bir uçak iniş sırasında bozayıya çarptı. Kazada uçağın motorunda hasar oluşurken, ayı canından oldu. Uçağın ayıya çarpması ilk kez meydana geldi.

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Alaska Ulaştırma ve Kamu Tesisleri Birimi Sözcüsü Sam Dapcevich, eyaletin Cordova kentinden havalanan Alaska Airlines şirketine ait "Boeing 737-700" tipi jet yolcu uçağının cumartesi akşamı Yakutat kentindeki havaalanına indiğini söyledi. Dapcevich, havaalanı ekibinin uçağın inişinden 10 dakika önce pistte gerekli kontrolleri yaptığı belirtti.

Uçağın Yakutat Havaalanı'na indiğinde havanın karanlık olduğunu kaydeden Dapcevich, bu sırada pist kontrolleriyle ilgili olağan prosedürün izlendiğine dikkati çekti. Dapcevich, pilotların inişten sonra yavaşladıklarında pistten geçen iki ayıyı fark ettiklerini dile getirdi.


Uçağın çarptığı anne ayının öldüğünü ancak iki yaşında olduğu sanılan yavrusunun kazadan yara almadan kurtulduğu söyleyen Dapcevich, yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığını belirtti. Bu arada, Alaska Airlines'dan yapılan açıklamada, pilotların pistteki park alanına ilerledikleri sırada, pist merkezinin 6 metre ilerisinde yerde yatan ayıyı fark ettikleri kaydedildi.


Açıklamada, kazada sol motor kapağı zarar gören uçağın tamirinin birkaç gün sürebileceği ve olayın ardından havaalanının kısmen kapatıldığı ifade edildi. İlk kez bir uçağın ayıya vurduğu Alaska'da daha önce de kaz ve geyik gibi hayvanlara uçak çarpmıştı.

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