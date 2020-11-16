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Zonguldak'ta feci olay! Raylara takıldı trenin altında kalarak can verdi

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde rayların üzerinden geçtiği sırada zinciri takılan pitbull cinsi köpek yük treninin altında kalarak telef oldu.

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Edinilen bilgiye göre Gemiciler Mahallesi'nde pitbull cinsi köpek bağlı olduğu zincirle birlikte kaçtı. Zinciriyle kaçan köpek Gemiciler mevki'inde tren yolunda gezerken zinciri raylara takıldı. Belirli bir süre zincirin sıkıştığı yerden kurtulmaya çalışan köpek Zonguldak istikametine seyir halinde olan yük trenin altında kaldı. Tonlarca ağırlığın altında kalan köpek, bedeni iki parçaya ayrılması sonucu korkunç şekilde telef oldu.

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