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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uyarılara rağmen maskenin doğru takılmadığını ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını söyledi. Selçuk, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.

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 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kızılay'da uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri gördüğünü belirterek, "Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım" dedi.

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