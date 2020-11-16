Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun randevu talebini reddetti

"Joe Biden’ın geçiş ekibi Ankara ile olası bir Erdoğan görüşmesi için temas kurmuş bile" diyen Habertürk yazarı Kübra Par, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dışişleri Bakanı Pompeo’nun randevu talebini reddetmiş" diye yazdı.

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HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun randevu talebini reddettiğini yazdı. İ,te Par'ın yazısından ilgili başlıklar...

- Öğrendiğime göre Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da randevu istemiş. Daha doğrusu 'Erdoğan İstanbul’da olacaksa görüşebiliriz' demiş. Cumhurbaşkanlığı Pompeo’nun bu üstenci tavrını diplomatik teamüllere aykırı gördüğü için görüşme talebini geri çevirmiş.

- Bu arada Biden’ın geçiş ekibi Ankara ile olası bir Erdoğan görüşmesi için temas kurmuş bile. Yani yeni konjonktürde Ankara’nın Pompeo’ya eyvallah etmesi için pek neden yok.

- Yine de çok iddialı yorumlar yapmayayım, bakarsınız sonra onlar görüşür biz yazdığımızla kalırız…