BIST 1.302
DOLAR 7,72
EURO 9,14
ALTIN 471,79
HABER /  GÜNCEL
ADV Eminevim'den ev hediye

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun randevu talebini reddetti

"Joe Biden’ın geçiş ekibi Ankara ile olası bir Erdoğan görüşmesi için temas kurmuş bile" diyen Habertürk yazarı Kübra Par, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD dışişleri Bakanı Pompeo’nun randevu talebini reddetmiş" diye yazdı.

Abone ol

HaberTürk yazarı Kübra Par, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun randevu talebini reddettiğini yazdı. İ,te Par'ın yazısından ilgili başlıklar...

Öğrendiğime göre Pompeo Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da randevu istemiş. Daha doğrusu 'Erdoğan İstanbul’da olacaksa görüşebiliriz' demiş. Cumhurbaşkanlığı Pompeo’nun bu üstenci tavrını diplomatik teamüllere aykırı gördüğü için görüşme talebini geri çevirmiş.

- Bu arada Biden’ın geçiş ekibi Ankara ile olası bir Erdoğan görüşmesi için temas kurmuş bile. Yani yeni konjonktürde Ankara’nın Pompeo’ya eyvallah etmesi için pek neden yok.

- Yine de çok iddialı yorumlar yapmayayım, bakarsınız sonra onlar görüşür biz yazdığımızla kalırız…

SON DAKİKA HABERLERİ
Alman Deutsche Bank dolar TL iddiası! Perşembe günü dolar çakılacak
Sadece ateş ve öksürük değil! Koronavirüsün en önemli belirtisi ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Saraçoğlu'ndan Covid-19’a karşı gargara önerisi
Mehmetçik Azerbaycan yolunda! Azerbaycan'a asker gönderme tezkeresi Meclis'e sunuldu
Ali Babacan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefet dozunu artırdı! Samimiysen istifa et
İki üniversitede sağlıkçıları zora sokacak talimat! Testin pozitif olsa bile...
ÖNCEKİ HABERLER
Abdulhamit Gül: Mağdura tanınan hakları daha da geliştiriyoruz
Masterchef Junior Türkiye başvuru formu 2020
Zonguldak'ta feci olay! Raylara takıldı trenin altında kalarak can verdi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor
Sosyal medyadan duyurdu! AK Partili Ahmet Çakır koronaya yakalandı
Niran Ünsal evlilikleri kaç kere evlendi çocuklarının babası kimdir?
Yorumlar