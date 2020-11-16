İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez anlattı! Korona beni bile yere serdi

İZMİR'deki depremin ardından incelemelerde bulunmak için kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçirdiği koronavirüs rahatsızlığıyla ilgili son durumu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ege Denizi'nde meydana gelen ve İzmir'de yıkıcı etkileri olan depremin ardından İzmir'i ziyaret ediyor. Koronavirüs tedavisi olduğu için deprem günlerinde İzmir'de olamayan Bakan Soylu'nun toplantıların ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık durumuyla ilgili son bilgileri verdi. Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul'un anne ve babasının dün arka arkaya koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları...

- Biraz daha iyileştim. Kolay bir dönem geçmedi. Şunu ifade etmem lazım; bu da bir afet, karşı karşıya kaldığımız korumalı bir afet.

- Koronavirüs hafife alınacak bir hastalık değil, insanı yere seriyor...

- Evin içine dikkat edersek birçok meseleyi çözebilme kabiliyetine sahip oluruz. Nefes almaya şükrettiğiniz bir hale geliyorsunuz.

- Ben 24 saatin 18 saati çalışan bir insanım. 'En çok bana dokunmaz' diye düşünüyordum ama bu işe öyle delikanlılık falan dayanmıyor, onu söyleyeyim. Kimse kendine çok fazla güvenmesin.

- Günde 18 saat çalışıp, aynı 24 saatte 5-6 il gezen biriyim. COVID_19 çok zorlu bir hastalık. Beni yere serdi diyebilirim. Aileme bulaşınca farklı bir sorumluluk da hissettim. Yasak çare değil. Herkes tedbirlere uymalı.

- Daha dün Ankara İl Jandarma Komutanımızın annesi ve babası peş peşe koronavirüs nedeniyle vefat etti.