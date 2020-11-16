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Dimitri Peskov'dan Türkiye'nin tezkere kararına ilk yorum

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Azerbaycan’a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye’nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.

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Azerbaycan'a asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinin yıllardır devam ettiği hatırlatıldı.

Tezkerede, Ermenistan'ın 27 Eylül'de Yukarı Karabağ cephe hattı boyunca askeri ve sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevaben Azerbaycan'ın, meşru müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması yönünde önemli başarı elde ettiği belirtildi.

''Türkiye’nin kendi iç prosedürü''
Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ise Azerbaycan’a asker gönderilmesini öngören tezkerenin meclise gönderilmesine ilişkin yaptığı açıklamada bunun Türkiye’nin kendi iç prosedürü olduğunu söyledi.

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