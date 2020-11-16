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Okullar tamamen açılacak mı? Ziya Selçuk duyurdu

Demirören Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''Bizim de arzumuz isteğimiz okulların tamamen açılması yönünde ama şu anda salgın şartları buna izin vermiyor.'' dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların tamamen açılmasıyla ilgili düşüncelerini ifade etti.

Ziya Selçuk, şu açıklamayı yaptı; ''Bizim de arzumuz isteğimiz o yönde şu anda salgın şartları buna izin vermiyor inşallah önümüzdeki günlerde salgının seyrine bakarak ilgili kurumlarla görüş alışverişi yaparak bu konularda elimizden geleni yapacağız.''

Öte yandan Ziya Selçuk, bugün Twitter'da yaptığı bir paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Pazar günü çalışma arasında Kızılay’da yürüdüm. Uyarılara rağmen çene altına inmiş maskeleri ve unutulan sosyal mesafeyi görünce, çocuklarımızı okullarda güvende tutmak için çabalayan meslektaşlarım adına çok üzüldüm. Salgının yükselişi, eğitimi zora sokuyor. Kurallara uyalım.''

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