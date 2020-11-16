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UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında düdük çalacak.

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UEFA, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'a Uluslar Ligi'nde görev verdi. Çakır, Çekya ile Slovakya arasında 18 Kasım Çarşamba günü oynanacak UEFA Uluslar Ligi müsabakasını yönetecek.

Çekya'nın Plzen şehrindeki Doosan Stadyumu'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta Çakır'ın yardımcılıklarını; Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Mete Kalkavan olacak.

Kazakistan - Litvanya maçı Hüseyin Göçek'in
FIFA kokartlı hakemlerden Hüseyin Göçek, çarşamba günü Kazakistan ile Litvanya takımları arasında oynanacak olan mücadelede düdük çalacak. Kazakistan'ın Almaty şehrindeki Almaty Ortalyk Stadyumu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada Göçek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Esat Sancaktar yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak.

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