BIST 1.300
DOLAR 7,75
EURO 9,19
ALTIN 468,42
HABER /  BEŞİKTAŞ
ADV Eminevim'den ev hediye

Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a müjdeli haber

Beşiktaş’ta sakatlığını atlatan Kevin N’Koudou dönüyor. 25 yaşındaki oyuncu Başakşehir maçında forma giyebilecek.

Abone ol

Beşiktaş’ın 1 Eylül’de Sivasspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan ve 2.5 aydır sahalardan uzak kalan Fransız oyuncunun tedavisi tamamlandı.

1 hafta boyuncu takımla antrenmanlara çıkan N’Koudou, Siyah Beyazlılar'ın bu hafta oynayacağı Başakşehir maçı kadrosunda yer alacak.

Bu sezon, sadece Şampiyonlar Ligi elemesinde oynanan Paok maçında forma giyen 25 yaşındaki oyuncu, Başakşehir karşısında oynaması halinde Süper Lig’de ilk kez görev yapacak.

Tedavisi tamamlanma aşamaasına gelen Gökhan Töre de antrenmanlara başlıyor. Bu hafta takımla birlikte çalışmalara çıkacak olan Gökhan, sakatlığının tekrarlamaması durumunda Başakşehir karşısında forma giyebilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık
Kayseri'de eşinin boğazını kesip, eşarpla boğmaya çalıştı! Bakın kendini nasıl savundu
Okullar tamamen açılacak mı? Ziya Selçuk duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez anlattı! Korona beni bile yere serdi
ABD'de mahkumlara saati 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıtıyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Edirne'de batan teknede kaybolmuştu! Komşuda bulundu
AFAD'dan belediye başkanlarına 'Depremden sonra konuşmayın' uyarısı
Gazeteci Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı
Hastanede tedavi görüyordu! Zeydan Karalar'dan iyi haber geldi
Antalya'da misafirliğe gittiği evde yaşlı adam feci şekilde öldü
Masumlar Apartmanı 10. bölüm 2. fragmanı
Yorumlar