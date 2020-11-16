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Aileler dikkat! Hayat boyu öğrenmede erken çocukluk döneminin etkisi büyük

Erken çocukluk dönemi eğitimi hayat boyu gelişimin yüzde 65'ni etkiliyor. ''Eğitici Tospik'' bu noktada ailelerin imdadına yetişiyor.

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Çocukluk dönemindeki eğitim bütün hayatı etkiliyor. Okul öncesi eğitim alanında görev yapan uzmanlara göre, erken çocukluk döneminde verilen eğitim, hayat boyu gelişimin yüzde 65'ni oluşturuyor. Bu eğitimlere anne ve babalarında dâhil olması ile oran yüzde 80'e kadar çıkabiliyor.

Üç anaokulu öğretmeninin oluşturduğu ''Eğitici Tospik'' tam da bu noktada ailelerin imdadına yetişiyor. ''Gördüğümüz bu setler ne kadar yeterli?, Çocukların evde uyguladıkları çalışma kitapları yeterli mi?'' sorusunu sorarak araştırmalara başlayan ekip, bunun sonucunda, çocukların evde
geçirdikleri zamanı kaliteli kılan, özgüven gelişimlerini destekleyen ve alışılmışın dışında içerikler üretti.

Farklı Yaş Gruplarına Özel İçerikler

Öğretmenler, ’Eğitici Tospik’’ sayesinde bulundukları kurumlardaki öğrencileri ile birlikte tüm çocukların hayatlarına dokunabilmeyi hedefliyor. Farklı yaş grupları için özel hazırlanan setlerle, çocuklar hem pandemi sürecinde evlerinde keyifli vakit geçirebiliyor hem de erken çocukluk dönemi eğitimlerine bu içerikler sayesinde devam edebiliyor.

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