Beşiktaş'ta Francisco Montero baba oldu: İşte ilk buluşma

Beşiktaş'ta forma giyen Francisco Montero, bir kız çocuğu babası oldu. Beşiktaş tebrik mesajı yayımlarken çiftin bebekleriyle ilk buluşması paylaşıldı.

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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Francisco Montero ve eşi Marta Bermudez'in kız çocukları dünyaya geldi. Çift kızlarına Antonella adını verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Francisco Montero’nun eşi Marta Bermudez, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Çift, bebeklerine Antonella ismini verdi. Francisco Montero ile Marta Bermudez’i tebrik eder, Antonella bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz." ifadelerine yer verildi.