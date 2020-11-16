BIST 1.300
DOLAR 7,75
EURO 9,19
ALTIN 468,42
HABER /  GÜNCEL
ADV Eminevim'den ev hediye

Hakkari'den acı haber! Çatışmada şehit oldu aileye acı haber verildi

İhlas Haber Ajansı

HAKKARİ’de teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un acı haberi Osmaniye’deki ailesine ulaştı.

Abone ol

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz’un Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Söğütlügöl köyünde bulunan ailesine askeri yetkililer tarafından şehadet haberi verildi. Acı haberi alan anne Fatma, baba Salim Topuksuz ile yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı.


Hatice Topuksuz ile evli olan ve geçen Nisan ayında Salim Efe adını verdikleri çocuğu dünyaya gelen 29 yaşındaki şehidin naaşı memleketi Osmaniye’de toprağa verilecek.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık
Kayseri'de eşinin boğazını kesip, eşarpla boğmaya çalıştı! Bakın kendini nasıl savundu
Okullar tamamen açılacak mı? Ziya Selçuk duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez anlattı! Korona beni bile yere serdi
ABD'de mahkumlara saati 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıtıyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Aileler dikkat! Hayat boyu öğrenmede erken çocukluk döneminin etkisi büyük
Araç muayene ödemelerinde yeni kolaylık Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay açıkladı
Kevin N'Koudou'dan Beşiktaş'a müjdeli haber
Edirne'de batan teknede kaybolmuştu! Komşuda bulundu
AFAD'dan belediye başkanlarına 'Depremden sonra konuşmayın' uyarısı
Ahmet Kaya hayatı kaç yaşında öldü eşi Gülten Kaya kimdir?
Yorumlar