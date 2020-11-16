İYİ Parti'de deprem! Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk İYİ Parti'den istifa etti.

İYİ Parti'nin olaylı kongresinin ardından bitmeyen tartışmalar istifayla sonuçlandı.

"Oy verilmeyecekler" listesindeydi

İYİ Parti'de, 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderilen "oy verilmeyecekler" listesinde Koncuk da bulunuyordu.

Listeye tepkili milletvekilleri, yeni Başkanlık Divanı'nın belirlendiği GİK toplantısının ardından aldıkları partinin TBMM Grup toplantılarına katılmama kararı almıştı.

"Tartışma hak teslim edilene kadar devam edecek" demişti

İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tepkilerinin sonuç alıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Partide ahlaksız bir operasyon olmuştur. Bu parti ahlaksızlıklara zemin yaratmak için kurulmuş bir siyasi hareket değildir." dedi.

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğmuştur. "Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı. İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan'da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu. Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı. 1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 No'lu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı. Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçilmiştir. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazelemiştir. 2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu Sen Konfederasyonu Genel başkanlığına seçilmiştir. Şuan hem Türkiye Kamu Sen hem de Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. 27. dönem İYİ Parti Adana milletvekili adayı olan İsmail Koncuk, 2019 yılında gerçekleşmesi planlanan yerel seçimlerde İYİ Parti'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.