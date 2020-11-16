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Hatay'da aile faciası: 16 yaşındaki şahıs babasını bıçaklayarak öldürdü

Demirören Haber Ajansı

HATAY'da 16 yaşındaki genç, yaşadığı tartışmada alkol bağımlısı olduğu öne sürülen babasını bıçakla öldürdü.

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Olay, Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Sürekli alkol alıp, çocuklarına ve eşine şiddet uyguladığı öne sürülen Rimon T. ile oğlu M.T. evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.T., mutfaktan aldığı bıçakla babasını ağır yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. M.T. gözaltına alınırken, Rimon T., ambulansla götürüldüğü Samandağ Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Rimon T.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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