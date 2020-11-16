Bilecik adliyesi önünde kanlı saldırı! Duruşma sonrası eşiyle kayınpederini vurdu
BİLECİK'te mahkeme çıkışı silahlı saldırı gerçekleşti. Boşanma davası sonrası gözü dönen koca, kayınpederi ile eşini pompalı tüfekle hedef aldı. Adliye önü kan gölüne döndü.
Bilecik'te 2019 yılında Onur Acar ile dünya evine giren Cemile Acar, yüksek geçimsizlikten dolayı eşine boşanma davası açtı. Bugün Bilecik Adliye Sarayın'dan görülen dava sonrası Onur Acar dehşete düşüren olayı gerçekleştirdi.
17
Acar, Bilecik Adliye Sarayı yanındaki Cumhuriyet Meydanında eşi Cemile ve kayınpederi Abdullah Duman'a pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı.
27
24 el ateş etti iddiası: En az 24 el ateş ederek ikiliyi ağır yaralayan zanlı polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.
37
Hastaneye kaldırıldılar: Ağır yaralan baba ve kızı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
47