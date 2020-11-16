Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koronaya yakalandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, koronavirüe yakalanadı.

Türkmen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamada bulundu.

"Genel durumum iyi"

Türkmen paylaşımında, "Değerli Hemşehrilerim; koronavirüs testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.