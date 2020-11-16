BIST 1.300
DOLAR 7,73
EURO 9,16
ALTIN 468,81
HABER /  GÜNCEL
ADV Eminevim'den ev hediye

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen koronaya yakalandı

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Abone ol

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, koronavirüe yakalanadı.

Türkmen, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla açıklamada bulundu.

"Genel durumum iyi"

Türkmen paylaşımında, "Değerli Hemşehrilerim; koronavirüs testim pozitif çıktı. Hamdolsun genel durumum iyi, evde istirahat ediyorum. Sağlık ekipleri takip ediyor, ciddi bir sorun görünmüyor. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin. Arayan, yazan, duasını esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık
Kayseri'de eşinin boğazını kesip, eşarpla boğmaya çalıştı! Bakın kendini nasıl savundu
Okullar tamamen açılacak mı? Ziya Selçuk duyurdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilk kez anlattı! Korona beni bile yere serdi
ABD'de mahkumlara saati 2 dolara koronavirüsten ölenlerin cesetlerini taşıtıyorlar
ÖNCEKİ HABERLER
Caner Cindoruk kimdir yaşı kaç Sadakatsiz Volkan dizileri hangisi
Bakan Selçuk açıkladı! Bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseldi
Beşiktaş'ta Francisco Montero baba oldu: İşte ilk buluşma
Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı
Hakkari'den acı haber! Çatışmada şehit oldu aileye acı haber verildi
Cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye Ömür Gedik'ten olay yorum! 'Bu eti tercih ederim'
Yorumlar