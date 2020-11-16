Bakan Selçuk açıkladı! Bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseldiğini açıkladı.

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2000’li yıllarda geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısının 3.986 olduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8.506 ilacımız yurtiçi, 374 ilacımız yurtdışı geri ödeme listesinde bulunuyor." açıklaması yaptı.

Selçuk ayrıca, "737’si yurtiçi, 75’i de yurtdışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi” bilgisini verdi.

SGK tarafından 4.833 SUT koduna sahip tıbbi malzemenin de geri ödeme listesinde olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini kaydetti.

Bakan Selçuk geri ödeme kapsamında yer alan tıbbi malzemelerin SGK’ya maliyetinin 2020 yılında 5 milyar liraya yükseldiğini vurguladı.