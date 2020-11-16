Son dakika ABD'li Moderna'nın geliştirdiği aşı yüzde 94,5 başarı gösterdi

ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc tarafından son dakika açıklamada, klinik araştırmada, üretilen koronavirüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı. Daha önce Alman BionTech firmasının geliştirdiği aşının başarı oranı yüzde 90 olduğu açıklanmıştı.

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Dünyanın etkisinden bir türlü çıkamadağı koronavirüs salgınına karşı aşıdan bir müjdeli haber daha geldi. ABD'li ilaç şirketi Moderna Inc tarafından klinik araştırmada, üretilen corona virüs aşısının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.

30 bin kişiye yapılan iki dozluk aşı çalışmasının yüzde 94,5 etkili olduğu açıklandı.

İki mükemmel aşı

Moderna CEO'su Stephane Bancel, Business Insider'a yaptığı açıklamada "Bunlar, birçok ABD ve dünyaki birçok insana yardımcı olacak iki mükemmel aşı" dedi.

Bancel ürettikleri aşının Pfizer Biontech aşısıyla kıyaslanmasının saflık olacağını nitelerken henüz kıyaslamak için çok erken olduğunun altını çizdi.

Bancel, Moderna'nın aşısının Pfizer aşısına göre önemli bir avantajı olduğunu söyledi. Moderna'nın aşısının tipik buzdolabı sıcaklıklarında (36 derece Fahrenheit ila 46 Fahrenheit) bir ay muhafaza edilebildiği belirtilirken, Pfizer'in atışının kuru buz ve özel kaplar gerektiren -94 derece Fahrenheit sıcaklıkta saklanması gerektiği belirtildi.

Başarı oranı BionTech'in aşısından daha fazla

Daha önce Türk profesörlerin kurucuları olduğu Alman BionTech firmasının geliştirdiği aşının başarı oranı yüzde 90 olduğu açıklanmıştı.