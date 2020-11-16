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Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul soruşturması' sonrası ilk açıklama

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın "İdarenin bütünlüğü ilkesine ve hukuka aykırı" davrandığı gerekçesiyle başlattığı soruşturmaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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İnceleme dosyasındaki ifadelerde, Kanal İstanbul için 'devlet projesi' denilmesine ilişkin İmamoğlu, "Benim için değil" diye konuştu.

Soruşturmaya ilişkin konuşmak istemediğini söyleyen İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın 'kamu kaynaklarını kullanarak devlet projesine karşı afişler hazırlaması' ifadeleri için de "Kamu kaynağı kullanıp kentsel dönüşüm yapıyoruz. Yapılan iyi şeyleri alkışlarız biz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 2-3 haftalık 'kapanma' önerisi

İmamoğlu, ayrıca İstanbul'daki Koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı 2-3 haftalık 'kapanma' önerisine ilişkin konuşarak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi anlattı. İmamoğlu, Koca'nın "bu konuya çalışıyoruz" dediğini söyledi. 

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