Son dakika Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi

İYİ Parti'de hareketli dakikalar yaşanıyor... Canlı yayında, partisindeki isimlere yönelik FETÖ iddiaları nedeniyle disipline sevk edilen İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ partisinden ihraç edildi. Az evvel ise Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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İYİ Parti İstanbul milletvekili Ümit Özdağ son dakika partisinden ihraç edildi. Özdağ, bir süredir parti yönetimine yönelik FETÖ ve HDP ile ilgili suçlamalarda bulunuyordu.

İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'ın eylemlerinin Müşterek Disiplin Kurulu'nun bugünkü toplantısında gündeme alındığı bildirildi.

Partiden yazılı açıklama

Açıklamada, "İYİ Parti Tüzüğü'nün 76/D maddesinde düzenlenen; 'insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti gibi en temel ilkeleri yok sayıcı davranış ve eylemlerin içerisinde bulunmak' ve 'Genel Başkan, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Danışma ve Yüksek İstişare Kurulu üyeleri ile İYİ Parti milletvekilleri ve belediye başkanları aleyhinde sosyal medyadan, yazılı veya görsel basın yolu ile asılsız iddialarda bulunmak ve bunları tekrarlamak', hükümleri kapsamında olduğu tespit edilerek soruşturulanın İYİ Parti tüzüğünün 76/D-a ve l maddeleri gereğince İYİ Parti üyeliğinden, Kurucular Kurulu Üyeliği de dahil olmak üzere kesin olarak çıkarılmasına Müşterek Disiplin Kurulu tarafından oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Özdağ'dan ilk tepki

İhraç edilen Ümit Özdağ ilk açıklamasında 'Kararı mahkemeye götüreceğim, tüm delilleri sunacağım' ifadelerini kullandı.

Savunması alınmıştı

Özdağ, İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında sözleri nedeniyle 81 il başkanı tarafından parti yönetimine dilekçe verilmişti. Yaşanan bu gelişmeler üzerine İyi Parti'de Ümit Özdağ disiplin kuruluna sevk edilmiş ve savunması alınmıştı.

Koncuk da istifa etti

İyi Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk partisinden istifa etti. Koncuk yaptığı açıklamada, "İyi Parti iyi yönetilmiyor" dedi.