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Kağıthane'de tepki çöken olayda serbest bırakılan şahıslara savcıdan tutuklama talebi

Demirören Haber Ajansı

KAĞITHANE'de beyin ameliyatı geçirdiği öğrenilen gence darp ve işkence infial yaratmıştı. Olayın sorumluları gözaltına alınıp dün adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Savcı, duruma itiraz ederek tutuklama talebiyle yeniden yakalama emri verdi.

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Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edilen aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. ve darp anlarını cep telefonuyla kayda alan Bayram S. K'nin nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrolle serbest bırakılmalarına savcılık itirazda bulundu.

Savcı tarafından yapılan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararına yapılan itirazda, şüphelilerin henüz 16 yaşını doldurmamış olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi darp edip kameraya aldıkları, kamera kaydının tetkikinde mağdura daha önce yapılmış olan fiziksel şiddetin teyit maksatlı mağdura sorulduğu, mağdurun da yara berelerin Yücel B. tarafından gerçekleştirildiğini belirttiği ifade edildi.

Yazıda, diğer şüpheli Bayram S. K'nin ise videoyu çekerken "Evet Yücel abi devam et, Yücel abi. Bu böyle bitmez Yücel abi" diyerek mağduru darp etmesi yönünde söylemde bulunduğu anlatıldı.

Savcıdan tutuklama emriyle yakalama kararı

İtiraz yazısında, "Şüphelilerin beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda olan mağduru darp ederek üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu" belirtilerek haklarında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talep edildi.

Ne olmuştu?

Kağıthane'de bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı olan 15 yaşındaki Enes Y.'nin aynı işyerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından darp edilmiş, darp anları Bayram S.K. tarafından cep telefonuyla kayda alınmıştı. Görüntüleri gören Enes Y.' nin amcası, iş yerine gelerek çocuğu almıştı. Daha önce de defalarca şiddete maruz kaldığı ortaya çıkan çocuğun darp edilmesi görüntüleri tepkiye neden olmuştu.

Olayın ortaya çıkması üzerine polis, şüpheliler Yücel B. ile o anları kahkaha atarak cep telefonu kamerasına kaydeden Bayram S.K'yı gözaltına almıştı. İki şüpheli dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarılmıştı. Savcı iki şüphelinin de "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı yaralama" suçundan tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı.

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