BIST 1.301
DOLAR 7,75
EURO 9,17
ALTIN 469,80
HABER /  YEREL
ADV Eminevim'den ev hediye

Antalya'da çarşafa sarılı paket polisi alarma geçirdi! Bakın ne çıktı

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, çarşafa sarılı bebek cesedi olabileceği ihbarıyla ormanlık alana gelen polis ekipleri, kedi ölüsü olduğunu tespit etti.

Abone ol

Olay, saat 14.30 sıralarında, Hurma Mahallesi 256 Sokak'taki ormanlık alanda meydana geldi. Yürüyüş yapanlar, ağaçların arasında, beyaz çarşafa sarılı bir şey olduğunu görünce bebek cesedi olabileceği düşüncesiyle 112 Acil Yardım Hattı'na bildirdi. İhbarın ardından harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede bölgeye geldi. Polis, çarşaf içinde kedi ölüsü olduğunu tespit etti. Kedi, karton kuyuya konularak, götürüldü. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Muğla'da 2 ayda ortaya çıktı kenti heyecan sardı! Güvenlik önlemi alındı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul soruşturması' sonrası ilk açıklama
Son dakika Ümit Özdağ İYİ Parti'den ihraç edildi
Son dakika ABD'li Moderna'nın geliştirdiği aşı yüzde 94,5 başarı gösterdi
İYİ Parti'de deprem! Adana Milletvekili İsmail Koncuk istifa etti
İçişleri Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu açıklaması! Meral Akşener'e yalanlama
Vaniköy Camii İmamı: Ziynet eşyalarımı yangın sonrası bulamadık
ÖNCEKİ HABERLER
Mustafa Sarıgül'ün partisinin üyeleri oy oranlarını açıkladı
Kağıthane'de tepki çöken olayda serbest bırakılan şahıslara savcıdan tutuklama talebi
Bir Başkadır'ın yönetmeni kimdir Berkun Oya dizileri hangisi?
Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan görevden alındı
Oxford araştırması: Video oyunu oynuyorsanız bir adım öndesiniz
Ahmet Kaya ne zaman öldü kaç yaşındaydı? Ahmet Kaya nerede öldü?
Yorumlar