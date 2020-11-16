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Muğla'da 2 ayda ortaya çıktı kenti heyecan sardı! Güvenlik önlemi alındı

Anadolu Ajansı

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi'nde yapılan kazı çalışması vatandaşları heyecanlandırdı.

Muğla Müze Müdürlüğü gözetiminde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Abdulkadir Baran ve Dr. Nil Dirlik'in bilimsel danışmanlığında, Gökova Mahallesi'ndeki İdyma Antik Kenti'nde yüzey araştırması yürütülüyor.

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Burada 2 bin 600 yıllık olduğu tahmin edilen Ortaçağ kalesindeki iki aylık çalışma sonucunda, surların büyük bölümü ortaya çıktı.

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Yüzey temizliğinin hemen ardından başlayan çalışmalara, Ula Belediyesi de iş gücü olarak destek veriyor. 

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Bölgedeki 4 kaya mezarında temizlik ve kazı çalışmaları gerçekleştirildi.

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