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Benzine çok sağlam indirim! Pompa fiyatlarına yansıyacak mı?

Son dakika gelişmesi... Benzinin litre fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 32 kuruş indirim geldi.

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Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 32 kuruş indirim geldi. 

EPGİS'den yapılan açıklamada "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 17/11/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 32 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Ne kadar olacak?

Ankara'da ortalama 7,03 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,71 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,97 liradan 6,65 liraya, İzmir'de 7,05 liradan 6,73 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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